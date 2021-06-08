«الصحة»: ارتفاع في عدد إصابات «كورونا» الحرجة بالمستشفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا جدا في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1580 حالة، مقارنة مع أمس الاثنين.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعا كبيرا؛ حيث تم تسجيل 9698 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 9376 حالة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت الثلاثاء، تسجيل 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، و922 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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