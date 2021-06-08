«الحربي»: رياح مشبَّعة ببخار الماء تواصل التقدم نحو 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المتخصص في الأرصاد بجامعة المؤسس علي الحربي، نشوءات ممطرة على مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان، خلال اليوم والأيام المقبلة.

وأشار الحربي –عبر تويتر- إلى استمرار تقدم الرياح المشبعة ببخار الماء، على مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان، خلال اليوم الثلاثاء والايام القادمة، موضحا أن هذا يعني استمرار النشوءات الممطرة على هذه المرتفعات.

كان الحربي ذكر امس، أن فرص تقدم بخار الماء على جبال الباحة وعسير، لا بأس به، وهو أفضل نحو شمال الباحة القريب، وكذلك نحو منحدرات أبها بالاتجاه نحو السودة وتمنية ورجال المع، والأمطار متوقعة على هذه النواحي.

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