السعودية | ‫المركز الوطني للوثائق والمحفوظات‬ يعقد ورشة عمل لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي لنشر الوعي الوثائقي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 3:27 مساءً, 8 يونيو 2021 م

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تحت رعاية معالي رئيس الحرس الملكي وبحضور معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد الحمدان وسعادة مدير عام المركز د.فيصل التميمي، عقد ‫المركز الوطني للوثائق والمحفوظات‬ صباح اليوم ورشة عمل لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي لنشر الوعي الوثائقي، والتي تخللها تكريم المركز وعدد من منسوبيه.