السعودية | ‫المركز الوطني للوثائق والمحفوظات‬ يعقد ورشة عمل لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي لنشر الوعي الوثائقي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يعقد ورشة عمل لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي لنشر الوعي الوثائقي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 3:27 مساءً, 8 يونيو 2021 م
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تحت رعاية معالي رئيس الحرس الملكي وبحضور معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد الحمدان وسعادة مدير عام المركز د.فيصل التميمي، عقد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات صباح اليوم ورشة عمل لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي لنشر الوعي الوثائقي، والتي تخللها تكريم المركز وعدد من منسوبيه.