شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء البيئة بالخليج يشيدون بـ « السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، اليوم, اجتماعهم الثالث والعشرين، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، .

وخلال الاجتماع رفع المشاركون الشكر والامتنان إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لما يولونه من دعم كبير لمسيرة مجلس التعاون، وخاصةً في مجال البيئة، كما رفعوا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ، على إطلاق المملكة لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ، اللتين ستسهمان في تقليل تداعيات ظاهرة التغير المناخي ومكافحة التصحر وتحسين جودة الهواء وجمال الطبيعة في المملكة والشرق الأوسط، كما قدم الوزراء المسؤولون عن البيئة بدول الخليج الدعم لطلب دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي خلال عام 2023.

وناقش الوزراء خلال الاجتماع الإجراءات الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م، وجهود دول المجلس في مواجهة جائحة Covid-19 ، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والمستجدات حول إطلاق الإصدار الثاني للبوابة البيئية الخليجية، إضافةً إلى مستجدات سير العمل في مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة ،وبحث تنفيذ مشاريع التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في المجال البيئي .