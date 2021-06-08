ماذا يحدث عند الانقطاع عن ممارسة الرياضة؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365- متابعة

ينصح الأطباء في مختلف المجالات وخبراء التغذية بضرورة ممارسة الرياضة، كما يحرص أولئك الراغبين في إنقاص الوزن على ممارستها وكذلك أيضًا الفئة التي تحرص على زيادة نسبة العضلات في الجسم، لكن من جهة أخرى فإن البعض يتساءل عن ماذا يحدث للجسم عند الانقطاع عن ممارسة الرياضة؟

وبحسب موقع CNN الأمريكية، فإنه رغم الجهد الكبير الذي نبذله خلال التدريب، إلا أن أخذ بعض الوقت من الراحة يمكن أن يجعلنا نصبح غير رشيقين بشكل أسرع بكثير من الوقت الذي استغرقناه للحصول على شكل أجسامنا.

وتابع التقرير: قبل أن تفهم كيف يصبح الجسم غير رشيق، يجب أن تعرف أولًا كيف يصبح الجسم رشيقًا، حيث تكمن كلمة السر في القيام بأكثر مما اعتاد عليه الجسم، بالتالي، يؤدي هذا إلى مستويات أعلى من اللياقة البدنية.

ويعتمد الوقت الذي تستغرقه للحصول على اللياقة البدنية على عدد من العوامل، بما في ذلك مستويات اللياقة البدنية، والعمر، ومدى اجتهادك بالعمل، وحتى البيئة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن 6 جلسات من التدريب المتقطع، يمكن أن تؤدي إلى زيادة اللياقة العامة، وتحسين كفاءة أجسامنا في تزويد نفسها بالطاقة، من خلال استخدام السكر المخزن في الخلايا أثناء التمرين.

ويمكن أن تلاحظ نتيجة بقوة العضلات في أقل من أسبوعين، ولكن لن يتغير حجم العضلات حتى حوالي 8 إلى 12 أسبوعًا.

ممارسة الرياضة وصحة القلب والأوعية الدموية

وعند التوقف عن ممارسة الرياضة، تعتمد سرعة فقدان اللياقة أيضًا على العديد من العوامل، بما في ذلك نوع اللياقة التي نتحدث عنها.

وعلى سبيل المثال، فإن عداء الماراثون، الذي يتمتع بأعلى لياقة بدنية ويمكنه إجراء سباق الماراثون في غضون ساعتين و30 دقيقة، فإنه يقضي بين 5 و6 أيام أسبوعيًا في التدريب، ويقطع مجموع 90 كيلومترًا، كما أمضى السنوات الـ15 الماضية في تطوير هذا المستوى من اللياقة.

وعند التوقف عن التدريب تمامًا، سيبدأ العداء في فقدان لياقته البدنية في غضون أسابيع قليلة؛ لأن الجسم لم يعد يعاني من ضغوط التدريب التي تجبره على الحفاظ على لياقته.

ويستمر هذا المعدل بالانخفاض بوتيرة أبطأ على مدى فترات أطول.

كما ينخفض أيضًا حجم البلازما بنسبة 5% تقريبًا خلال الـ48 ساعة الأولى من إيقاف ممارسة الرياضة، ويؤدي تأثير انخفاض حجم الدم والبلازما إلى تقليل ضخ الدم حول الجسم مع كل نبضة قلب، ولكن، تنخفض هذه المستويات فقط إلى مستوى البداية، ما يعني أن حالتك لن تسوء.

تمارين القوة

وفيما يتعلق بتمارين القوة، تشير الأدلة إلى أن عدم تدرب الشخص العادي لمدة 12 أسبوعًا، يمكن أن يتسبب في انخفاض كبير بالوزن الذي يمكن رفعه، ولكن ولحسن الحظ، تظهر الأبحاث أنك تحافظ على بعض القوة التي اكتسبتها قبل أن تتوقف عن التدريب.

ورغم الانخفاض الكبير في القوة، إلا أنه لا يوجد سوى انخفاض طفيف في حجم ألياف العضلات، ويعود سبب ذلك إلى حقيقة أننا لم نعد نضع عضلاتنا تحت الضغط؛ لذلك، عندما تتوقف العضلات عن العمل بقوة، تصبح كسولة، ما يؤدي إلى انخفاض عدد ألياف العضلات لدينا، وتجنيد عدد أقل من العضلات أثناء النشاط.

وبالتالي، تصبح أقل قدرة على رفع الأحمال الثقيلة التي اعتدت عليها.

وهذه المعدلات متساوية للرجال والنساء، وحتى للرياضيين الأكبر سنًا، ولكن كلما كنت أكثر لياقة، ستفقد مكاسبك بشكل أبطأ.

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