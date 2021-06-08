شكرا لقرائتكم صفعة قوية من مجهول على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08 صفعة قوية من مجهول على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون أثناء جولة داخلية في باريس متابعات الخليج 365 - متابعة تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصفعة قوية من مجهول أثناء جولة داخلية قام بها اليوم الثلاثاء في منطقة لادروم الفرنسية. وبحسب مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وثق لحظة تعرض ماكرون للصفعة وإلقاء عناصر الأمن القبض على المنفذ فور وقوع الحادث.

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