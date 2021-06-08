نائب أمير الرياض يتلقى تقريرًا عن جهود وأعمال مرور المنطقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير مرور المنطقة اللواء سلطان بن مشنان السهلي.

وقدم اللواء السهلي لسموه تقريراً عن جهود وأعمال مرور المنطقة.

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