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شكرا لقرائتكم نائب أمير الرياض يتلقى تقريرًا عن جهود وأعمال مرور المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير مرور المنطقة اللواء سلطان بن مشنان السهلي.
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نائب أمير الرياض يتلقى تقريرًا عن جهود وأعمال مرور المنطقة
خلال استقباله مدير مرور الرياض
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير مرور المنطقة اللواء سلطان بن مشنان السهلي.
وقدم اللواء السهلي لسموه تقريراً عن جهود وأعمال مرور المنطقة.
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