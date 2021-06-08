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نائب أمير الرياض يتلقى تقريرًا عن جهود وأعمال مرور المنطقة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

نائب أمير الرياض يتلقى تقريرًا عن جهود وأعمال مرور المنطقة

خلال استقباله مدير مرور الرياض

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير مرور المنطقة اللواء سلطان بن مشنان السهلي.
وقدم اللواء السهلي لسموه تقريراً عن جهود وأعمال مرور المنطقة.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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