محكمة الاستئناف الجزائية تنذر مواطنًا بالحكم الغيابي وفق نظام مكافحة الإرهاب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم محمد بن عبد العزيز بن محمد العبد الكريم سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1020269351 )، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه،

بتاريخ 1442/10/21هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1442/11/26هـ

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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