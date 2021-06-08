بعد ساعات من تعطل المواقع.. شركة فاستلي : اكتشفنا السبب والحل جارٍ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت شركة فاستلي الأمريكية للخدمات السحابية عن سبب العطل الذي ضرب العديد من المواقع الإخبارية حول العالم في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشملت حالة الشلل الإلكتروني العديد من المواقع التي تعطلت خدماتها مثل موقع “CNN” وصحيفة “لوموند” الفرنسية” و”نيويورك تايمز” وموقع “أمازون” و “فاينانشيال تايمز و “بلومبرغ” و”الجارديان”.

وكانت وكالة أسوشيتد برس قالت إن السبب في تعطل مواقع إنترنت حول العالم قد يعود إلى خلل في شركة الخدمات السحابية فاستلي وهو ما أكدت عليه هيئة الإذاعة البريطانية.

شركة فاستلي تكتشف الخطأ

من جانبها أعلنت شركة فاستلي أنها اكتشفت الخطأ وتعمل على إصلاح العطل الفني، مشيرة إلى أن المواقع العالمية ستعود للعمل بالتدريج.

وتشغل شركة فاستلي شبكة لتوصيل المحتوى تقوم بدفع البيانات بسرعة عبر الإنترنت حتى تتمكن الشركات من مساعدة المستخدمين على التسوق الإلكتروني أو مشاهدة مقاطع الفيديو على التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وفاستلي واحدة من الشركات التي تقدم خدمات عالية المستوى لاستضافة المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وتستخدمها مؤسسات كبرى لضمات خدمة الملايين من المستخدمين في وقت واحد، وبدلًا من وضع كل محتوى الموقع الإلكتروني في مجموعة واحدة من الخوادم في مكان واحد، وتقوم فاستلي بوضع البنية التحتية السحابية في العشرات من المواقع للسماح للمستخدمين بالتحميل من الخادم الأقرب إليهم.

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