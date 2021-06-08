هل يأخذ مستخدمو حقن الفيلر لقاح كورونا؟ الصحة ترد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار أحد الأشخاص بشأن مدى تأثير لقاح فيروس كورونا على مستخدمي حقن الفيلر.

الفيلر ولقاح فيروس كورونا:

وردت الوزارة متمثلة في مركز 739 صحة على سؤال بخصوص هذا الشأن بالقول: “حسب الدراسات التي تم نشرها مؤخرًا، فإنه بعد الحصول على اللقاح من الممكن حدوث انتفاخ في منطقة حقن الفيلر ويعود ذلك لارتفاع المناعة ضد أي جسم غريب (الفيلر) وتكون هذه الحساسية موضعية غير شديدة وتزول خلال عدة أيام”.

اللقاحات المعتمدة:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: “إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأعادت هيئة الغذاء والدواء التأكيد على اللقاحات المعتمدة في المملكة سواء للمتواجدين داخل البلاد أو القادمين منها مؤكدة على مأمونية وفعالية اللقاحات.

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