تطاير الرمال والغبار والأتربة بالتزامن مع رياح البوارح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني تأثر عدد من مناطق المملكة بنشاط رياح البوارح التي تثير الأتربة والغبار وتسبب تطاير الرمال.

نشاط رياح البوارح

وقال الحصيني : بالتزامن مع نشاط البوارح، ستبدأ الرياح النشطة المثيرة للأتربة وتطاير الرمال، مما يتسبب في تدني الرؤية في المناطق المكشوفة، البوارح هي رياح تؤثر على أجزاء من منطقة الخليج العربي، وأحيانًا تمتد لمنطقة الرياض خاصة شرقها في فصل الصيف خاصة في شهري يونيو ويوليو وأواخر شهر مايو من كل عام.

وتابع الحصيني : متوقع اليوم الثلاثاء 27 شوال 1442هـ – إن شاء الله – أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مناطق مكة والباحة وعسير وجنوب المدينة وسلطنة عمان وأجواء من حارة إلى حارة جدًا على معظم المناطق والخليج نهارًا ومعتدلة في ساعات الفجر الأولى المرتفعات الجبلية معتدلة نهارًا تميل للبرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرمة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

شارك الخبر