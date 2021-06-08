السعودية | السعودية تحظر استيراد اللحوم والبيض من 3 مناطق في فرنسا

شكرا لقرائتكم السعودية تحظر استيراد اللحوم والبيض من 3 مناطق في فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مناطق "Landes" و "Pyrenees-Atlantiques" و"Gers" في جمهورية فرنسا، وذلك بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها.

وقالت "الهيئة" في بيان لهان اليوم الثلاثاء، إن قرار الحظر الصادر جاء بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، بشأن تسجيل حالات تفشي جديدة لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المناطق.

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واستثنت "الهيئة" من قرار الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً والكفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية صادرة من الجهات المعتمدة المختصة لدى جمهورية فرنسا تثبت خلو المنتج من الفيروس.

ويأتي القرار إلحاقًا لقرار الهيئة رقم (14280/ق) وتاريخ 1442/5/20هـ، بشأن فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة "AINT GEOURS DE MAREMNE" في جمهورية فرنسا، بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.