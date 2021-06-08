، وزير السياحة الجزائري لـ"الخليج 365": علاقاتنا قوية ونسعى لشراكة مع السعودية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أكد الدكتور محمد علي بوغازي، وزير السياحة والصناعات التقليدية بالجزائر أن العلاقات الجزائرية السعودية متينة وقوية بين البلدين، ولعل خير شاهد على ذلك اختيار الرئيس الجزائري للمملكة العربية السعودية لتكون أول محطاته الخارجية، وهذا لمكانة المملكة لدى الشعب الجزائري.
واستقبل الوزير بو غازي شقيقه أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي اليوم الثلاثاء 7 يونيو، وقال إن الجزائر اليوم آمنة ومستقرة، وهناك إرادة قوية لتطوير الاستثمار فيها خاصة قطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي الذي يعد قطاعًا واعدًا يعول عليه في إنعاش الاقتصاد وتحريك التنمية وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح بو غازي أهمية هذا اللقاء، كونه فرصة لكلا البلدين لتطوير التعاون المشترك والاستفادة من تجارب البلدين خاصة في مجال الاستثمار والتكوين والتدريب السياحي وسبل الترويج للوجهات السياحية بالبلدين الشقيقين، لما يملكانه من مقومات سياحية متنوعة وجذابة.
وثمن بو غازي دور المملكة العربية السعودية في تطوير وترقية السياحة العربية والعالمية خاصة بعد افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للسياحة واحتضانها للأكاديمية السياحية الدولية الموسعة التابعة للمنظمة، وهذه فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي والتشاور وإقامة شراكة سياحية قوية ومستدامة.وزير السياحة الجزائري الدكتور محمد علي بوغازي
وزير السياحة الجزائري لـ"الخليج 365": علاقاتنا قوية ونسعى لشراكة مع السعوديةخالد خليل الخليج 365 2021-06-08
في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أكد الدكتور محمد علي بوغازي، وزير السياحة والصناعات التقليدية بالجزائر أن العلاقات الجزائرية السعودية متينة وقوية بين البلدين، ولعل خير شاهد على ذلك اختيار الرئيس الجزائري للمملكة العربية السعودية لتكون أول محطاته الخارجية، وهذا لمكانة المملكة لدى الشعب الجزائري.
واستقبل الوزير بو غازي شقيقه أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي اليوم الثلاثاء 7 يونيو، وقال إن الجزائر اليوم آمنة ومستقرة، وهناك إرادة قوية لتطوير الاستثمار فيها خاصة قطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي الذي يعد قطاعًا واعدًا يعول عليه في إنعاش الاقتصاد وتحريك التنمية وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح بو غازي أهمية هذا اللقاء، كونه فرصة لكلا البلدين لتطوير التعاون المشترك والاستفادة من تجارب البلدين خاصة في مجال الاستثمار والتكوين والتدريب السياحي وسبل الترويج للوجهات السياحية بالبلدين الشقيقين، لما يملكانه من مقومات سياحية متنوعة وجذابة.
وثمن بو غازي دور المملكة العربية السعودية في تطوير وترقية السياحة العربية والعالمية خاصة بعد افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للسياحة واحتضانها للأكاديمية السياحية الدولية الموسعة التابعة للمنظمة، وهذه فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي والتشاور وإقامة شراكة سياحية قوية ومستدامة.
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
02:28 PM
ثمّن افتتاح المكتب الإقليمي بالرياض
في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أكد الدكتور محمد علي بوغازي، وزير السياحة والصناعات التقليدية بالجزائر أن العلاقات الجزائرية السعودية متينة وقوية بين البلدين، ولعل خير شاهد على ذلك اختيار الرئيس الجزائري للمملكة العربية السعودية لتكون أول محطاته الخارجية، وهذا لمكانة المملكة لدى الشعب الجزائري.
واستقبل الوزير بو غازي شقيقه أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي اليوم الثلاثاء 7 يونيو، وقال إن الجزائر اليوم آمنة ومستقرة، وهناك إرادة قوية لتطوير الاستثمار فيها خاصة قطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي الذي يعد قطاعًا واعدًا يعول عليه في إنعاش الاقتصاد وتحريك التنمية وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح بو غازي أهمية هذا اللقاء، كونه فرصة لكلا البلدين لتطوير التعاون المشترك والاستفادة من تجارب البلدين خاصة في مجال الاستثمار والتكوين والتدريب السياحي وسبل الترويج للوجهات السياحية بالبلدين الشقيقين، لما يملكانه من مقومات سياحية متنوعة وجذابة.
وثمن بو غازي دور المملكة العربية السعودية في تطوير وترقية السياحة العربية والعالمية خاصة بعد افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للسياحة واحتضانها للأكاديمية السياحية الدولية الموسعة التابعة للمنظمة، وهذه فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي والتشاور وإقامة شراكة سياحية قوية ومستدامة.
، وزير السياحة الجزائري لـ"الخليج 365": علاقاتنا قوية ونسعى لشراكة مع السعودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير السياحة الجزائري لـ"الخليج 365": علاقاتنا قوية ونسعى لشراكة مع السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.