، وزير السياحة الجزائري لـ"الخليج 365": علاقاتنا قوية ونسعى لشراكة مع السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن افتتاح المكتب الإقليمي بالرياض

في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أكد الدكتور محمد علي بوغازي، وزير السياحة والصناعات التقليدية بالجزائر أن العلاقات الجزائرية السعودية متينة وقوية بين البلدين، ولعل خير شاهد على ذلك اختيار الرئيس الجزائري للمملكة العربية السعودية لتكون أول محطاته الخارجية، وهذا لمكانة المملكة لدى الشعب الجزائري.

واستقبل الوزير بو غازي شقيقه أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي اليوم الثلاثاء 7 يونيو، وقال إن الجزائر اليوم آمنة ومستقرة، وهناك إرادة قوية لتطوير الاستثمار فيها خاصة قطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي الذي يعد قطاعًا واعدًا يعول عليه في إنعاش الاقتصاد وتحريك التنمية وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح بو غازي أهمية هذا اللقاء، كونه فرصة لكلا البلدين لتطوير التعاون المشترك والاستفادة من تجارب البلدين خاصة في مجال الاستثمار والتكوين والتدريب السياحي وسبل الترويج للوجهات السياحية بالبلدين الشقيقين، لما يملكانه من مقومات سياحية متنوعة وجذابة.

وثمن بو غازي دور المملكة العربية السعودية في تطوير وترقية السياحة العربية والعالمية خاصة بعد افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للسياحة واحتضانها للأكاديمية السياحية الدولية الموسعة التابعة للمنظمة، وهذه فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي والتشاور وإقامة شراكة سياحية قوية ومستدامة.وزير السياحة الجزائري الدكتور محمد علي بوغازي