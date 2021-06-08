محمد بن مسعود - الدمام - ناقشا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، بمقر وزارة الخارجية بجمهورية رواندا اليوم، وزير خارجية جمهورية روندا فينست بيروتا. وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. وتطرق الجانبان إلى الفرص والمشاريع الواعدة التي تقدمها رؤية المملكة 2030، بما ينعكس على التنمية المستدامة محلياً وعالمياً. وعقب جلسة المباحثات، استمع وزير الدولة إلى إيجاز حول الفرص الاستثمارية في رواندا والشراكات الدولية التي تأمل رواندا تعزيزها مع المملكة.وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان 08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 03:47 PM ناقشا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك "قطان" يلتقي وزير خارجية رواندا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية "قطان" يلتقي وزير خارجية رواندا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، بمقر وزارة الخارجية بجمهورية رواندا اليوم، وزير خارجية جمهورية روندا فينست بيروتا. وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. وتطرق الجانبان إلى الفرص والمشاريع الواعدة التي تقدمها رؤية المملكة 2030، بما ينعكس على التنمية المستدامة محلياً وعالمياً. وعقب جلسة المباحثات، استمع وزير الدولة إلى إيجاز حول الفرص الاستثمارية في رواندا والشراكات الدولية التي تأمل رواندا تعزيزها مع المملكة. الكلمات المفتاحية ، "قطان" يلتقي وزير خارجية رواندا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ،

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