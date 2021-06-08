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أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيّب المتهم محمد بن عبدالعزيز بن محمد العبدالكريم (سعودي الجنسية) بموجب الهوية الوطنية رقم (1020269351)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، بتاريخ 21/ 10/ 1442هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26/ 11/ 1442هـ.
ودعت المحكمة، المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.حكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 03:44 PM
في حالة عدم حضوره المحكمة ستصدر حكمها في الدعوى غيابياً"الاستئناف الجزائية" تحدد موعداً بديلاً للدعوى ضد أحد المتهمين
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيّب المتهم محمد بن عبدالعزيز بن محمد العبدالكريم (سعودي الجنسية) بموجب الهوية الوطنية رقم (1020269351)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، بتاريخ 21/ 10/ 1442هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26/ 11/ 1442هـ.
ودعت المحكمة، المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
، "الاستئناف الجزائية" تحدد موعداً بديلاً للدعوى ضد أحد المتهمين ،
المصدر : الخليج 365
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