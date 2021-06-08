شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. العثور على مواطن سعودي فاقد الوعي داخل سيارته في مصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):

تعرض مواطن سعودي لإصابة بأزمة قلبية حادة خلال قيادته السيارة في إحدى شوارع محافظة الإسماعيلية المصرية.

وصور مواطن مصري مقطع فيديو، من مكان الحادث عرض فيه معلومات الشخص بحسب أثبات الهوية التي كانت بحوزته، مبيناً أن أسمه الربيع ويقيم في الرياض.

وأشار إلى أن سيارة الاسعاف نقلته إلى مستشفى الجامعة بالإسماعيلية لمحاولة إنقاذه، داعياً من يتعرف عليه أن يبلغ ذويه.