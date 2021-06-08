شكرا لمتابعة خبر عن الأمر بالمعروف بخليص تفعّل اللوحات الإرشادية لحملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إبراهيم الزهراني (صدى):

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خليص حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً ) في المحافظة بنشر الرسائل التوعوية، والوقائية للحملة التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. وأطلقها بالمنطقة صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الحملة تقوم على برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتحذير من الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.