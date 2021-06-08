«مدى» توجه نصائح لحماية المدخرات والبيانات المصرفية

الرياض - محمد عبدالله - وجهت الشبكة السعودية للمدفوعات «مدى»، باتباع عدد من النصائح والإرشادات الأمنية أثناء استخدام بطاقة «مدى»، لحماية المدخرات والبيانات المصرفية والشخصية، والحفاظ على الخصوصية.

وقالت «مدى» إنه عند فقدان البطاقة، يجب على العميل سرعة إبلاغ البنك المُصدِر، من خلال قنوات التواصل المتاحة: الإنترنت، الهاتف المصرفي، زيارة الفرع؛ وذلك بهدف إيقاف فاعليتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار بطاقة بديلة.

وشددت «مدى» على بعض التعليمات عند استخدام البطاقة للدفع عبر نقاط البيع، وهي:

احذر دعوات وطلبات الغرباء ومجهولي الهوية للمساعدة بإتمام عملية الدفع أمام جهاز نقاط البيع.

- عدم الإفصاح نهائياً عن الرقم السري لبطاقتك المصرفية لأي شخص، بما في ذلك البائع.

- راقب عملية الدفع بدقة وبشكل مباشر، ولا تتهاون بأي محاولة لإخفاء البطاقة عنك خلال أي مرحلة من مراحل عملية الدفع.

- تحقق من احتفاظك بمحفظة نقودك ومستلزماتك الشخصية، في حال طُلب منك التوقيع على قسيمة الشراء.

- تحقق من مبلغ الشراء الذي أدخله البائع في الجهاز قبل إدخال الأرقام السرية، والموافقة على الدفع.

- حافظ على مسافة ملائمة بينك وبين الزبائن الآخرين في مسار الانتظار، لتجنب اطّلاعهم على خصوصيتك المالية، أو التعرّف على رقمك السرّي.

- عند طلب الاستفادة من خدمة مدى نقدا، تأكد من عدّ الأوراق النقدية، وحصولك على كامل المبلغ المطلوب وإيصال العملية قبل مغادرة الكاشير.

وطلبت «مدى» من مستخدمي بطاقة مدى للسحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي اتباع الخطوات التالية:

- تعامل مع بطاقتك البنكية بنفس مستوى الحذر والحرص، الذي تتعامل به مع النقود الورقية. واحرص على الاحتفاظ بها في مكان آمن.

- حافظ على سرية رقمك السري ولا تكتبه أبداً على أي ورقة خارجية أو خلف البطاقة نفسها أو في مكان ظاهر.

- عند اختيارك الرقم السري للبطاقة، تجنب الأرقام القابلة للتخمين، كالأرقام المتسلسلة والمكررة (مثل 1234 او 0000)، أو ذات الصلة ببياناتك الشخصية كسنة الميلاد.

- حافظ على خصوصيتك عند استخدام جهاز الصراف الآلي، وتأكد من عدم وجود شخص خلفك أو قربك خلال إتمام العملية وإدخال الرقم السري.

- لا تفصح عن معلومات وأرقام البطاقة لأي شخص. وتأكد أن موظف البنك الذي تتعامل معه لن يسألك أبداً عن أرقامك السرية عند التواصل معك.

- لا تقم أبداً بتصوير بطاقتك البنكية او الاحتفاظ بها في ذاكرة الهاتف أو مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- تواصل مع البنك الذي أصدر بطاقتك فور اكتشاف فقدانها.

- غيّر الرقم السري للبطاقة عند العودة من الخارج.

- أبقِ على هاتفك الجوال المقيد لدى البنك المُصدِر، في وضعية التشغيل عند السفر للخارج -لضمان الاطلاع الدائم على رسائل الإشعار بعمليات الدفع بصورة فورية.

خطوات الشراء

وبينت الشبكة أنه عند استخدام بطاقة «مدى» للشراء على الإنترنت، يجب اتباع التالي:

- اختر المتجر الذي تتعامل معه بدقة، مراعياً التسوّق من المتاجر الشهيرة ذات المصداقية العالية أو الموثقة من قِبل معروف. وتجنب التسوق وإدخال معلومات بطاقتك في مواقع مشبوهة أو مجهولة.

- تحقق من صلاحية بطاقتك للاستخدام في الشراء والدفع من خلال الإنترنت، عبر التحقق من وجود رقم CVV/CVC على ظهر البطاقة، والتأكد من تفعيل الخدمة لبطاقتك من قِبَل البنك المُصدِر.

- تحقق من قبول المتجر الإلكتروني الدفع ببطاقة مدى، عن طريق التأكد من وجود شعار مدى في المتاجر الإلكترونية المحلية، وشعار Visa أو MasterCard في المتاجر العالمية.

- تأكد من وصول الرقم السري لمرة واحدة إلى هاتفك الجوال عند كل عملية شراء على الإنترنت من متجر محلي.

- احرص على معرفة كافة تفاصيل عملية الشراء قبل تنفيذها، مثل السعر والعملة المستخدمة للتسعير وسعر الصرف المعتمد في بنكك وتكلفة الشحن ووقت التوصيل وشروط وآلية الاسترجاع، كذلك احرص على الحصول على فاتورة إلكترونية تحفظ حقك.

- حافظ على بطاقة مدى الخاصة بك، ورقمها السري، وعلى هاتفك الذكي المسجل لدى البنك، ولا تقم بتسليم البطاقة أو بياناتها أو الهاتف لشخصٍ آخر.

- احتفظ بالرسالة النصية التي توثق توقيت ومبلغ عملية الشراء واسم التاجر.

- قم بإلغاء خاصية الشراء عبر الإنترنت ببطاقة مدى، إذا كنت لا ترغب بها، وذلك بالتواصل مع البنك المصدر للبطاقة، كما سيكون بمقدور حاملي بطاقة مدى قريباً تحديد سقف أعلى لمبالغ عمليات الشراء عبر الإنترنت، لمزيد من الأمان.

وتعتبر «مدى» هي الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات، والنسخة المطورة لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، والذي جاء إطلاقها ليمنح أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت أبعاداً غير مسبوقة من المرونة والسرعة والأمان.