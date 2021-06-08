أمانة جدة تعلق 31 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة محافظة جدة، الثلاثاء، إغلاق 31 منشأة مخالفة، للإرشادات والتدابير الاحترازية.

جاء ذلك خلال 4168 جولة رقابية نفذتها أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، مع الجهات المعنية، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانية 118 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الالزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، داعية الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال التواصل مع مركز خدمة 940.

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