كوريا الجنوبية تحقق مع سفيرها بالسعودية لإجباره موظفة على خلع حجابها

الرياض - محمد عبدالله - بدأت كوريا الجنوبية، الاثنين، تحقيقًا مع سفيرها بالسعودية بيونغ ووك جو، إثر إجباره موظفة سعودية سابقة على خلع الحجاب.

وقالت وكالة «يونهاب للأنباء»، إن اللجنة الوطنية الكورية الجنوبية لحقوق الإنسان، شرعت في التحقيق في الشكوى التي تلقتها من الموظفة السعودية السابقة التي كانت تعمل في السفارة الكورية لدى السعودية في شهر مارس من العام الماضي، تدعي فيها أن السفير الكوري الجنوبي لدى السعودية أجبرها على إحضار الشاي وخلع الحجاب.

وأكدت الوكالة الكورية، أن فريق تصحيح التمييز على أساس الجنس التابع لمكتب تصحيح التمييز في اللجنة الوطنية الكورية الجنوبية لحقوق الإنسان، بدأ التحقيق في الشكوى.

وفي هذا السياق، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية تلقى بلاغًا عن تضرر الموظفة السعودية السابقة، مؤكدًا أنه يقوم بالتحقق من الوقائع.

وأضاف المسؤول: «من المحتمل جدًا أن يكون البلاغ قد استند إلى تكهنات المبلغة، لأن هذا البلاغ لا يتعلق بها بل بالموظفة السابقة، لذلك نحن نراجع بدقة صحة البلاغ».