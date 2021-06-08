«الشورى» يطالب الهيئة الملكية للجبيل بزيادة الإيرادات وإشراك القطاع الخاص

الرياض - محمد عبدالله - طالب مجلس الشورى، الثلاثاء، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع، بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لضمان توفر وجودة واستدامة البنى التحتية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية.

وأوضح مجلس الشورى، أنه على الهيئة الملكية للجبيل وينبع، التنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان فيهما.

وأضاف الشورى، أنه على الهيئة التوسع في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص من فئة الإعاقة من سكان مدنها والمدن الحضرية المجاورة لها وذلك بتنفيذ مراكز لتعليم وتدريب وتأهيل هذه الفئة من خلال إمكاناتها الذاتية أو المساهمة المجتمعية للشركات التي تعمل في مدنها وتحت إشرافها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

اقرأ أيضا:

مجلس الشورى يطالب بدعم استثمار القطاع الخاص في معامل الجودة