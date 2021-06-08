أسعار البنزين لشهر يونيو.. «أرامكو» تعلنها الخميس وترقب من المستهلكين

الرياض - محمد عبدالله - تعلن شركة أرامكو السعودية، مساء يوم الخميس القادم العاشر من شهر يونيو، أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو، على أن يبدأ العمل بهذه الأسعار ابتداء من اليوم التالي فورًا.

وكانت أسعار البنزين لشهر مايو الماضي، التي أعلنتها شركة أرامكو، جاءت كالتالي: بنزين 91 (2.08 ريال)، وبنزين 95 (2.23 ريال)، والديزل (0.52 ريال)، وغاز البترول المسال (0.75 ريال)، والكيروسين (0.70 ريال).

وانشغل الكثير من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، بما سوف تأتي به «أرامكو» من قرارات بشأن الأسعار المنتظرة؛ حيث تمنى البعض استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية على الأقل، فيما آمل البعض أن تتراجع الأسعار في ضوء ما تشهده أسواق النفط العالمية من تراجع في الأسعار جراء تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط، عقب تفشي «متحور كورونا» في الهند وغيرها بمعدلات كبيرة.

وتقوم شركة أرامكو السعودية بمراجعة دورية شهرية للأسعار، حيث يتم تعديل أسعار البنزين (منتجات الطاقة) وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، فالأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

ومن المعروف أنه يتم تعديل أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ثم يكون تطبيق هذه الأسعار ابتداء من صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه.