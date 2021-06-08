كورونا في الخليج.. 15 ألف وفاة والسعودية بين الأكثر تعافيًا

الرياض - محمد عبدالله - أوضح مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد وفيات كورونا بدول الخليج العربي منذ بدء الجائحة وحت الآن بلغت أكثر من 15 ألف وفاة، مشيرا إلى أن السعودية وقطر والإمارات تصدرت حالات التعافي.

وذكر مركز الإحصاء الخليجي –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الاثنين، فقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2,058,915)، وإجمالي حالات التعافي (1,960,815)، وإجمالي حالات الوفاة (15,107). بينما بلغ عدد جرعات لقاح كورونا (34,236,514) جرعة.

وحول نسب التعافي بدول الخليج العربي، أوضح مركز الإحصاء الخليجي، أن قطر سجلت 98.6%، والإمارات 96.5%، والسعودية 96.3%، والكويت 94.9%، والبحرين 91.5%، وسلطنة عمان 91.2%.

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