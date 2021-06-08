اخبار السعوديه

كورونا في الخليج.. 15 ألف وفاة والسعودية بين الأكثر تعافيًا

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أوضح مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد وفيات بدول الخليج العربي منذ بدء الجائحة وحت الآن بلغت أكثر من 15 ألف وفاة، مشيرا إلى أن وقطر والإمارات تصدرت حالات التعافي.

وذكر مركز الإحصاء الخليجي –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الاثنين، فقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2,058,915)، وإجمالي حالات التعافي (1,960,815)، وإجمالي حالات الوفاة (15,107). بينما بلغ عدد جرعات لقاح كورونا (34,236,514) جرعة.

وحول نسب التعافي بدول الخليج العربي، أوضح مركز الإحصاء الخليجي، أن قطر سجلت 98.6%، والإمارات 96.5%، والسعودية 96.3%، والكويت 94.9%، والبحرين 91.5%، وسلطنة عمان 91.2%.

اقرأ أيضا:

34 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج.. و3 دول تتصدر التعافي

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا