3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالسعودية

وسجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 26 درجة.
أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بلغت 85 أما المدينة المنورة والرياض وبريدة ونجران ووادي الدواسر والعلا فكانت الأقل من حيث الرطوبة حيث بلغت 20.
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