3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالسعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية من مرتفعات من منطقة مكة المكرمة. في حين تتأثر المنطقة الشرقية والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقة نجران برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وسجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 26 درجة.

أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بلغت 85 أما المدينة المنورة والرياض وبريدة ونجران ووادي الدواسر والعلا فكانت الأقل من حيث الرطوبة حيث بلغت 20.