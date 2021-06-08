تعرف على أسعار الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 8 -6 - 2021 وسط تراجع عالمي للمعدن الأصفر حتى كتابة التقرير.



وجاءت أسعار الذهب في المغرب كما يلي:

سجل سعر الذهب عيار 24 قيراط في المغرب نحو 537.01 درهم (60.88 دولار)، مقابل 534.86 درهم (60.60 دولار)، أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراط في المغرب حوالي 469.90 درهم (53.27 دولار)، مقابل 468.01 درهم (53.03 دولار)، الإثنين.

كما سجل سعر الذهب عيار 18 قيراط في المغرب نحو 402.77 درهم (45.66 دولار)، مقابل 401.15 درهم (45.45 دولار) أمس.

وسجل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط في المغرب حوالي 16,701 درهم (1894 دولارا)، مقابل 16,634 درهم (1885 دولارا) الإثنين.

أما سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات عيار 21 قيراط ) فسجل في المغرب حوالي 3759 درهما (426.20 دولار)، مقابل 3744 درهما (424.24 دولار) أمس.

انخفض الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تجاه السياسة النقدية.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1896.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، بينما استقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مارجريت يانغ المحللة في ديلي فيكس مشيرة لتقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين الذي يصدر يوم الخميس "معدل التضخم آخذ في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ويترقب المتعاملون تأكيد ذلك من بيانات أمريكية هذا الأسبوع عن استمرار ارتفاع مستويات الأسعار".