شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلع على جهود تفعيل الدور السياحي في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء على خطط وزارة السياحة المستقبلية وتحديد أهم المواقع السياحية والاستثمارية في المنطقة والمحافظات التابعة لها.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق والذي قدم لسموه شرحاً عن جهود الوزارة في تفعيل الدور السياحي في المنطقة الشرقية بصفتها واحدة من أهم المناطق السياحية في المملكة لما تمتلكه من مقومات سياحية كبيرة بالإضافة لموقعها المميز على ساحل الخليج العربي .

وقدم الأمير سعود بن نهار شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على لدعم أنشطة الوزارة في المنطقة الشرقية والعمل على رفع مستوى جاهزية المنطقة لبرامج الوزارة وتطويرها لما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة حفظها الله.