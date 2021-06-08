شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشيد بإنجازات قوة أمن المنشآت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية اللواء ركن بندر بن براك الحربي والذي قدم لسموه التقرير السنوي للعام 2020م

وأشاد سموه بما تقوم به قوة أمن المنشآت من جهود كبيرة لحماية المنشآت الحيوية بالمنطقة والمحافظة على سلامتها مثمناً سموه جهود جميع رجال الأمن للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.

وقدم الحربي شكره لسموه الكريم على توجيهاته السديدة ودعمه المستمر لجهود قوة أمن المنشآت بالمنطقة.

حضر اللقاء العميد سامي بن فهد الدوسري قائد قوة الأحساء والعقيد محمد بن منصور المطيري قائد قوة الخفجي والعقيد سالم السبيعي قائد قوة الجبيل.