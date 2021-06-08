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وزير الطاقة يبحث هاتفيًا تعزيز التعاون مع نظيره العراقي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

وزير الطاقة يبحث هاتفيًا تعزيز التعاون مع نظيره العراقي

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، مباحثات عبر الاتصال المرئي، مع معالي وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، لمناقشة آفاق التعاون الثنائي والاستثمار في مجالات الطاقة المتنوعة بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي، ورئيس هيئة الاستثمار العراقية سهى النجار، وعدد من المسؤولين في البلدين.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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