أبو زاهرة : شهب الحمليات تشهد ذروتها اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الكرة الأرضية تعبر هذا الأسبوع خلال البقايا الغبارية من حطام الكويكب إيكاروس (1566 Icarus)، وذلك سيتسبب في حدوث ذروة تساقط شهب الحمليات السنوية، إلا أنها ستحدث خلال ساعات النهار.

رؤيتها بالعين المجردة:

وقال: إن شهب الحمليات تنشط في الفترة من 14 مايو إلى 24 يونيو، ومعظمها غير مرئي للعين المجردة، لأن نشاطها أمام مجموعة نجوم الحمل في موقع ليس بعيداً عن الشمس، ولو كان بالإمكان إطفاء الشمس عندها يمكن رؤية تساقط أكثر من 60 شهاباً بالساعة، وهي تخترق أعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة 39 كيلومتراً بالثانية وهذا ما يجعلها واحدة من أنشط زخات الشهب خلال العام.

حركة بطيئة ولمعان:

واختتم أبو زاهرة أن شهب الحمليات بلغت ذروتها الاثنين 7 يونيو 2021، والفرصة متاحة كذلك اليوم الثلاثاء 8 يونيو، وبشكل عام الفرصة ممكنة، ولكن غير مؤكدة لرؤية بعض هذه الشهب بالعين المجردة، وذلك بمراقبة الأفق الشرقي قبل شروق الشمس، ومن الممكن رؤية احدها يتحرك أفقيا عبر الغلاف الجوي للأرض من نقطة انطلاقه وسوف يتميز بحركته البطيئة ولمعانه الخلاب.

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