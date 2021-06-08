أمانة جدة تغلق 31 منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - جدة

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4168 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 31 منشأة مخالفة.

الجهود الرقابية

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانية 118 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الالتزام بإبراز تطبيق “توكلنا”.

رسالة للجميع

ودعت أمانة محافظة جدة الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال التواصل مع مركز خدمة 940.

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