، أعطال تقنية تضرب مواقع إخبارية عالمية بينها الغارديان ونيويورك تايمز ،

محمد بن مسعود - الدمام - إضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية منها مواقع تابعة للحكومة البريطانية

ضربت أعطال تقنية -قبل قليل- عدداً من المواقع الإلكترونية حول العالم، من بينها مواقع تابعة للحكومة البريطانية وأخرى إخبارية عالمية.

وأكدت رويترز تعطل عددٍ من المواقع الإخبارية العالمية على الإنترنت، من بينها موقع جريدة الغارديان البريطانية، ونيويورك تايمز.