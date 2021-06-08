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ضربت أعطال تقنية -قبل قليل- عدداً من المواقع الإلكترونية حول العالم، من بينها مواقع تابعة للحكومة البريطانية وأخرى إخبارية عالمية.
وأكدت رويترز تعطل عددٍ من المواقع الإخبارية العالمية على الإنترنت، من بينها موقع جريدة الغارديان البريطانية، ونيويورك تايمز.
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 01:45 PM
إضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية منها مواقع تابعة للحكومة البريطانيةأعطال تقنية تضرب مواقع إخبارية عالمية بينها الغارديان ونيويورك تايمز
ضربت أعطال تقنية -قبل قليل- عدداً من المواقع الإلكترونية حول العالم، من بينها مواقع تابعة للحكومة البريطانية وأخرى إخبارية عالمية.
وأكدت رويترز تعطل عددٍ من المواقع الإخبارية العالمية على الإنترنت، من بينها موقع جريدة الغارديان البريطانية، ونيويورك تايمز.
، أعطال تقنية تضرب مواقع إخبارية عالمية بينها الغارديان ونيويورك تايمز ،
المصدر : الخليج 365
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