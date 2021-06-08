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يرعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، غداً الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجة البكالوريوس والدفعة الثامنة من حملة الماجستير للعام الجامعي ١٤٤١ /١٤٤٢هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبروتوكول احتفالات التخرج.
وأعرب مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، عن اعتزازه وتقديره لرعاية أمير منطقة تبوك لهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن ذلك يأتي تواصلاً للدعم الذي يوليه لأبنائه وبناته بمنطقة تبوك.
وكان قد صدر مساء أمس الأمر السامي الكريم بالموافقة على إقامة احتفالات التخرج في الجامعات والمنشآت التعليمية، مع مراعاة تطبيق بروتوكول احتفالات التخرّج للوقاية من فيروس كورونا الذي أعدّته هيئة الصحة العامة "وقاية".
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 01:04 PM
وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس "كورونا"غداً.. أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان
يرعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، غداً الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجة البكالوريوس والدفعة الثامنة من حملة الماجستير للعام الجامعي ١٤٤١ /١٤٤٢هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبروتوكول احتفالات التخرج.
وأعرب مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، عن اعتزازه وتقديره لرعاية أمير منطقة تبوك لهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن ذلك يأتي تواصلاً للدعم الذي يوليه لأبنائه وبناته بمنطقة تبوك.
وكان قد صدر مساء أمس الأمر السامي الكريم بالموافقة على إقامة احتفالات التخرج في الجامعات والمنشآت التعليمية، مع مراعاة تطبيق بروتوكول احتفالات التخرّج للوقاية من فيروس كورونا الذي أعدّته هيئة الصحة العامة "وقاية".
، غداً.. أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان ،
المصدر : الخليج 365
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