، جلطة بالقلب تُدخل فنانة كويتية إلى "العناية الفائقة" ،

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إثر إصابتها بجلطة في القلب، تم نقل الفنانة الكويتية مرام البلوشي إلى العناية الفائقة، حسب ما نشرته شقيقتها مي البلوشي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مطالبة جمهورها بالدعاء لها.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، أكدت مي البلوشي، أن شقيقتها مرام تَعرضت لأزمة صحية خلال تصوير شخصيتها في مسلسل "ملاك رحمة"، نُقلت على إثرها إلى المستشفى الأميري، وتم حقنها بإبرة سيولة لموازنة الأنزيمات، وعليه سيتم اتخاذ قرار ضرورة إجراء القسطرة أم لا.
وأضافت مي البلوشي: "الحمد لله حالة الفنانة مرام الصحية مستقرة، وللعلم فإنها أيضًا في عام 2019 خلال تواجدها في جمهورية مصر أثناء تصويرها مسلسل (دفعة القاهرة)؛ كانت قد أجرت قسطرة في القلب آنذاك، وبعد نيلها قسطًا من الراحة عادت إلى الكويت. وبإذن الله تتشافى شقيقتي مرام وتعود إلى بيتها وعائلتها بصحة وعافية".
وعلى الجانب الآخر، نفت الفنانة الكويتية هند البلوشي تعرض شقيقتها مرام لجلطة بالقلب، وقالت هند عبر حسابها على موقع إنستغرام: "مرام لم تتعرض لجلطة حبايبي، بس الأنزيمات مرتفعة وتعبت وسووا لها دخول، دعواتكم".
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 01:06 PM
فيما نفت شقيقتها خبر الإصابةجلطة بالقلب تُدخل فنانة كويتية إلى "العناية الفائقة"
إثر إصابتها بجلطة في القلب، تم نقل الفنانة الكويتية مرام البلوشي إلى العناية الفائقة، حسب ما نشرته شقيقتها مي البلوشي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مطالبة جمهورها بالدعاء لها.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، أكدت مي البلوشي، أن شقيقتها مرام تَعرضت لأزمة صحية خلال تصوير شخصيتها في مسلسل "ملاك رحمة"، نُقلت على إثرها إلى المستشفى الأميري، وتم حقنها بإبرة سيولة لموازنة الأنزيمات، وعليه سيتم اتخاذ قرار ضرورة إجراء القسطرة أم لا.
وأضافت مي البلوشي: "الحمد لله حالة الفنانة مرام الصحية مستقرة، وللعلم فإنها أيضًا في عام 2019 خلال تواجدها في جمهورية مصر أثناء تصويرها مسلسل (دفعة القاهرة)؛ كانت قد أجرت قسطرة في القلب آنذاك، وبعد نيلها قسطًا من الراحة عادت إلى الكويت. وبإذن الله تتشافى شقيقتي مرام وتعود إلى بيتها وعائلتها بصحة وعافية".
وعلى الجانب الآخر، نفت الفنانة الكويتية هند البلوشي تعرض شقيقتها مرام لجلطة بالقلب، وقالت هند عبر حسابها على موقع إنستغرام: "مرام لم تتعرض لجلطة حبايبي، بس الأنزيمات مرتفعة وتعبت وسووا لها دخول، دعواتكم".
، جلطة بالقلب تُدخل فنانة كويتية إلى "العناية الفائقة" ،
المصدر : الخليج 365
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