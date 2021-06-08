محمد بن مسعود - الدمام - خطة شاملة تعمل عليها جهات تشمل إزالة التشوهات البصرية وتكثيف النظافة أزالت جهات معنية بمحافظة ينبع، حظائر مخالفة ومظلات عشوائية مجاورة للحظائر؛ وذلك لتطوير سوق الأغنام بالمحافظة، كما تمت صيانة الطرق الرئيسة المؤدية للسوق. هذا وقد نفذت محافظة ينبع بمشاركة البلدية والشرطة والدفاع المدني ووزارة الموارد البشرية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة، خطة شاملة لتطوير سوق الأغنام بالمحافظة والعمل على إزالة التشوهات البصرية وإزالة الحظائر المخالفة والمظلات العشوائية المجاورة للحظائر، وتمت إزالة الإحداثيات غير النظامية من البناء أو التشبيك، كما تمت صيانة الطرق الرئيسة المؤدية للسوق. وتعمل بلدية المحافظة على تكثيف النظافة العامة بالسوق وتوفير بيئة صحية ومنع العشوائية والمحافظة على تطوير الشؤون الخدمية كافة بمنطقة سوق الأغنام. 08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 12:48 PM خطة شاملة تعمل عليها جهات تشمل إزالة التشوهات البصرية وتكثيف النظافة تطوير سوق الأغنام بينبع.. إزالة حظائر ومظلات مخالفة وصيانة طرق مؤدية تطوير سوق الأغنام بينبع.. إزالة حظائر ومظلات مخالفة وصيانة طرق مؤدية أزالت جهات معنية بمحافظة ينبع، حظائر مخالفة ومظلات عشوائية مجاورة للحظائر؛ وذلك لتطوير سوق الأغنام بالمحافظة، كما تمت صيانة الطرق الرئيسة المؤدية للسوق. هذا وقد نفذت محافظة ينبع بمشاركة البلدية والشرطة والدفاع المدني ووزارة الموارد البشرية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة، خطة شاملة لتطوير سوق الأغنام بالمحافظة والعمل على إزالة التشوهات البصرية وإزالة الحظائر المخالفة والمظلات العشوائية المجاورة للحظائر، وتمت إزالة الإحداثيات غير النظامية من البناء أو التشبيك، كما تمت صيانة الطرق الرئيسة المؤدية للسوق. وتعمل بلدية المحافظة على تكثيف النظافة العامة بالسوق وتوفير بيئة صحية ومنع العشوائية والمحافظة على تطوير الشؤون الخدمية كافة بمنطقة سوق الأغنام. الكلمات المفتاحية ، تطوير سوق الأغنام بينبع.. إزالة حظائر ومظلات مخالفة وصيانة طرق مؤدية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر تطوير سوق الأغنام بينبع.. إزالة حظائر ومظلات مخالفة وصيانة طرق مؤدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.