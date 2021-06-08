، 68 مواطناً.. ضبط مخالفين لبيعهم حطباً محلياً لأغراض تجارية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأمن البيئي: بحوزتهم 58 متراً مكعباً وخضعوا للإجراءات النظامية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، 68 مواطناً مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من 58 متراً مكعباً من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تمّ تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.