شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سحب سيارة مواطنة وهي بداخلها يثير الجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

آثار مقطع فيديو يرصد سحب سيارة امرأة بحي النهضة في مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة مثبتة أمام أحد المحلات سائق السطحة يتحدث مع المرأة بعد سحب جزء من سيارتها وهي بداخلها أمام أحد المحلات التجارية وذلك نتيجة لترك وظيفتها في إحدى الشركات حيث كانت قد اشترت السيارة أثناء فترة عملها في تلك الشركة عن طريق البنك رغم التزامها بسداد الأقساط في موعدها

وأوضح المغردون أن الواقعة حدثت يوم السبت الماضي، فيما لم يتسن التحقق من توقيت أو صحة المقطع، وفي انتظار صدور بيان من الجهات الرسمية يكشف ملابسات المقطع.