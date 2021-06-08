العثور على مفقود مركز الحفنة بالرياض متوفيًا

الرياض - محمد عبدالله - عُثر اليوم الثلاثاء، على مفقود مركز الحفنة شمال شرق مدينة الرياض، متوفيا، بعد ساعات من البحث عنه بواسطة فرق البحث والإنقاذ والمتطوعين.

وقال فريق غوث للإنقاذ –عبر تويتر- إنه «عُثر على المفقود ميتا، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين» مشيرا إلى أن العثور على المفقود تم من خارج أعضاء الفريق.

وكان فريق غوث تلقى في وقت سابق، بلاغا عن مفقود في ضواحي مركز الحفنة شمال شرق مدينة الرياض، وعلى الفور انطلق أعضاء الفريق للبحث عنه، وفي وقت لاحق تم العثور على سيارته.

اقرأ أيضا:

العثور على مقيم عربي فُقِد بالربع الخالي متوفَّى