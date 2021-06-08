10 إنجازات حققها قطاع الإسكان خلال 4 سنوات

الرياض - محمد عبدالله - حقق قطاع الإسكان خلال السنوات الأربع الماضية العديد من الإنجازات الهامة محققاً جميع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي كان أبرزها رفع نسبة التملك السكني إلى أكثر من 60% خلال 4 سنوات.

يأتي ضمن إنجازات القطاع تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بالوصول إلى 60% نسبة تملك في 2020، بزيادة 13% مقارنة بنسبة 47% قبل إطلاق البرنامج في 2016، وإلغاء مفهوم الانتظار للحصول على الدعم السكني من خلال استحداث منصة إلكترونية توفر الاستحقاق الفوري للمواطنين، وتقديم أكثر من 143 ألف خيار سكني لوحدات تحت الإنشاء (شقق وفلل وتاون هاوس) في 98 مشروعاً بأسعار تنافسية ميسرة يصل متوسطها إلى 600 ألف ريال، و180 ألف أرض سكنية ضمن 223 مخططاً، علاوة على استفادة أكثر من 938 ألف أسرة سعودية منها أكثر من 388 ألف أسرة سكنت منازلها.

ووفّر قطاع الإسكان أكثر من 46 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة، كما أتاحت منصة جود الإسكان بالشراكة مع أفراد المجتمع في دعم أكثر من 23 ألف أسرة وبمساهمات مجتمعية تجاوزت 400 مليون ريال.

وساعدت برامج الإسكان في تسهيل تقديم القروض العقارية المدعومة للأسر السعودية مما أسهم في نمو عدد القروض العقارية المقدمة من المصارف وشركات التمويل من 20 ألف عقد في عام 2016 إلى 295 ألف عقد في عام 2020.

كما أطلق قطاع الإسكان العديد من المبادرات كان أبرزها تطُبيق رسوم الأراضي البيضاء على مساحة تتجاوز 400 مليون م2 وصرف 1.4 مليار ريال لتطوير البنية التحتية لمشاريع الإسكان، وتعزيز مقومات السكن المشترك في أكثر من 10 آلاف مجمع سكني من خلال برنامج "ملاك"، وتنظيم قطاع الإيجار لحفظ حقوق (المؤجر، المستأجر والوسيط العقاري) عبر برنامج "إيجار" الذي وثق أكثر من 1.4 مليون عقد، وتفعيل مركز "إتمام" لتسريع وتسهيل تطوير المشاريع السكنية مسجلاً أكثر من 329 مخطط معتمد.