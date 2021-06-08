شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الأمن السيبراني يحذر من تحديثات لـ «واتس اب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته WhatsApp؛ لمعالجة ثغرة في نسختين.

وبيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن WhatsApp أصدرت تحديثًا للنسخ المتأثرة، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2021/،

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة تجاوز المسار (Path traversal).