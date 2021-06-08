شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 31 منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4168 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 31 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانية 118 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الالزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، داعية الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال التواصل مع مركز خدمة 940.