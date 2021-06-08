شكرا لقرائتكم خبر عن الإنترنت يغطي 99% من المناطق المأهولة بالسكان في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 4 ملايين مبنى مشمول بشبكة الألياف الضوئية بنسبة 60%

• انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان يتجاوز 135,5%

• نسبة انتشار استخدام الإنترنت 97,8% بنسبة نمو 2%

• ارتفاع استخدام الإنترنت من 91% في عام 2014 إلى حوالي 97% بنهاية 2020

• تمكين 94% من الجهات الحكومية من العمل عن بعد خلال جائحة كورونا

• إتاحة الوصول إلى أكثر من 3500 خدمة حكومية إلكترونية

• تجاوز متوسط استهلاك الفرد للبيانات 3 أضعاف متوسط المعدل العالمي ليصل إلى 920 ميجابايت

يمثل انتشار الإنترنت شريان الحياة الرقمية وأداة تمكين للمجتمع وتنمية مجالاته في مختلف أنحاء المملكة، حيث شملت تغطية الإنترنت 99% من المناطق المأهولة بالسكان، حسب التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 2020.

وفيما تجاوزت تغطية شبكة الألياف الضوئية 60% باتصال أكثر من 4 ملايين مبنى بشبكتها، كانت نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان قد تجاوزت 135,5%، كما بلغت نسبة انتشار استخدام الإنترنت 97,8%، وذلك بنسبة نمو 2% مقارنة بعام 2019م.

وتأكيداً على دورها في تنظيم القطاع وتطوير خدماته، فقد تعاونت الهيئة مع إحدى الجهات الأكاديمية في المملكة لعمل دراسة تحليلية شاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، واستخدمت استراتيجية أخذ العينات الطبقية لجمع عينات من جميع المناطق الإدارية بحيث تتناسب مع عدد سكانها، وتم التأكد من أن العينات ممثلة لجميع السكان وذلك في الفئة العمرية من 10 سنوات إلى 74 سنة وبهامش خطأ لا يتجاوز%1، وأثبتت الدراسة مواصلة ارتفاع استخدام الإنترنت خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 91% في عام 2014 إلى حوالي 97% في نهاية العام 2020 المنصرم.

ويبرز التقرير السنوي للهيئة جهودها خلال جائحة كورونا والتي أدت لتمكين 94% من الجهات الحكومية من العمل عن بعد مع إتاحة الوصول المستمر إلى أكثر من 3500 خدمة حكومية إلكترونية، في الوقت الذي سجلت فيه تجاوز متوسط استهلاك الفرد للبيانات ثلاثة أضعاف متوسط المعدل العالمي الذي يقدر بـ200 ميجابايت ليصل إلى 920 ميجابايت.

ولمواكبة الطلب الهائل على الإنترنت خلال ذروة الجائحة أصدرت الهيئة ترخيصاً مؤقتاً يسمح للمشغلين باستخدام ترددات إضافية في النطاقين (800-700) ميجاهرتز بعرض نطاق(40) ميجاهرتز، وساهم إصدار الترخيص المؤقت في زيادة كفاءة شبكات الاتصالات، وعدم تأثر جودة خدمات الاتصالات، وزيادة سرعة الإنترنت خلال الجائحة.