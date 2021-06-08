شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف زيارة رقابية على المنشآت الصحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت "صحة الشرقية" 7109 زيارات رقابية ميدانية وإلكترونية، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا ، وذلك في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة ومراكز اللقاحات.

وأوضحت "صحة الشرقية" أن الفرق الميدانية باشرت 1151 زيارة للمستشفيات، و 2601 زيارة للصيدليات، و 2581 زيارة رقابية للمجمعات الطبية، و 63 زيارة رقابية لمراكز اللقاحات و 713 تفتيش الكتروني للمنشآت الصحية، لافتةً إلى أن المهام تركزت على تقييم الفرز البصري والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقييم الصيدليات وضبط المخالفين للإجراءات، مؤكدةً استمرار القيام بالجولات الرقابية.