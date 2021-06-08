الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

الرئيس التنفيذي لـ التحول الوطني: للمرة الثانية على التوالي تتقدم المملكة في مؤشر البنك الدولي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المهندس ثامر السعدون الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، أن برنامج التحول الوطني بدأ يؤتي ثماره في مختلف المجالات، وتم تحقيق الكثير من المنجزات على مختلف الأصعدة محلياً وعالمياً.

المملكة ومؤشر البنك الدولي

وقال السعدون، في مداخلة مع قناة الإخبارية: “للمرة الثانية على التوالي تتقدم المملكة في مؤشر البنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون”.

نجاح برنامج التحول الوطني

وأضاف السعدون، أن من مؤشرات نجاح برنامج التحول الوطني التطور في كافة المجالات، ونجاح المملكة في جذب الاستثمارات العالمية.

وتابع المهندس ثامر السعدون، أن برنامج التحول الوطني في مرحلته الثانية يخطو بثبات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



شارك الخبر