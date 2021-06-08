أمير الشمالية للطالبة الكفيفة ابتهال النصير الأولى على دفعتها: فخورون بجهدك وبعملك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

احتفى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالخريجة الكفيفة ابتهال النصير التي حصلت على المركز الأول على دفعتها.

فخورون بعملك وجهدك

وقال أمير الشمالية للطالبة خلال حفل التخرج الذي شهدته الجامعة: “نحن فخورين بجهدك وبعملك”.

يذكر أن الطالبة ابتهال النصير، تدرس في قسم القانون بكلية إدارة الأعمال، وفازت بجائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة.

حفل تخرج الطلاب والطالبات

يذكر أن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، رعى أمس، حفل تخريج الدفعة 14 من طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية البالغ عددهم (3386) خريجاً وخريجة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية, وذلك بمدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة عرعر.

وخلال الحفل، ألقى رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري كلمه عبر فيها عن شكره وامتنانه لسموه على رعايته الحفل ومشاركة أبنائه الخريجين والخريجات فرحتهم في ظل الدعم اللا محدود من قبل القيادة الرشيدة ومتابعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية.

الطلاب يؤدون قسم المهنة

إثر ذلك أدى خريجو كلية الطب أداء قسم المهنة تلاه عميد الكلية الدكتور ماجد بن قريان الرويلي, ثم أعلن عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور مهند بن سالم المطيري أعداد الخريجين وأسماء المتفوقين والأوائل على الكليات وتكريمهم.

وفي ختام الحفل تسلَّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن هدية تذكارية بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية مع سموه.



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