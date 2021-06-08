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أمير الشمالية للطالبة الكفيفة ابتهال النصير الأولى على دفعتها: فخورون بجهدك وبعملك

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

أمير الشمالية للطالبة الكفيفة ابتهال النصير الأولى على دفعتها: فخورون بجهدك وبعملك

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

احتفى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالخريجة الكفيفة ابتهال النصير التي حصلت على المركز الأول على دفعتها.

فخورون بعملك وجهدك

وقال أمير الشمالية للطالبة خلال حفل التخرج الذي شهدته الجامعة: “نحن فخورين بجهدك وبعملك”.

يذكر أن الطالبة ابتهال النصير، تدرس في قسم القانون بكلية إدارة الأعمال، وفازت بجائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة.

أمير الشمالية للطالبة الكفيفة ابتهال النصير الأولى على دفعتها: فخورون بجهدك وبعملك - متابعات الخليج 365

حفل تخرج الطلاب والطالبات

يذكر أن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، رعى أمس، حفل تخريج الدفعة 14 من طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية البالغ عددهم (3386) خريجاً وخريجة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية, وذلك بمدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر.

أمير الشمالية للطالبة الكفيفة ابتهال النصير الأولى على دفعتها: فخورون بجهدك وبعملك - متابعات الخليج 365

وخلال الحفل، ألقى رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري كلمه عبر فيها عن شكره وامتنانه لسموه على رعايته الحفل ومشاركة أبنائه الخريجين والخريجات فرحتهم في ظل الدعم اللا محدود من قبل القيادة الرشيدة ومتابعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية.

الطلاب يؤدون قسم المهنة

إثر ذلك أدى خريجو كلية الطب أداء قسم المهنة تلاه عميد الكلية الدكتور ماجد بن قريان الرويلي, ثم أعلن عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور مهند بن سالم المطيري أعداد الخريجين وأسماء المتفوقين والأوائل على الكليات وتكريمهم.

أمير الشمالية للطالبة الكفيفة ابتهال النصير الأولى على دفعتها: فخورون بجهدك وبعملك - متابعات الخليج 365

وفي ختام الحفل تسلَّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن هدية تذكارية بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية مع سموه.

أمير الشمالية للطالبة الكفيفة ابتهال النصير الأولى على دفعتها: فخورون بجهدك وبعملك - متابعات الخليج 365 أمير الشمالية للطالبة الكفيفة ابتهال النصير الأولى على دفعتها: فخورون بجهدك وبعملك - متابعات الخليج 365 أمير الشمالية للطالبة الكفيفة ابتهال النصير الأولى على دفعتها: فخورون بجهدك وبعملك - متابعات الخليج 365 أمير الشمالية للطالبة الكفيفة ابتهال النصير الأولى على دفعتها: فخورون بجهدك وبعملك - متابعات الخليج 365 أمير الشمالية للطالبة الكفيفة ابتهال النصير الأولى على دفعتها: فخورون بجهدك وبعملك - متابعات الخليج 365 أمير الشمالية للطالبة الكفيفة ابتهال النصير الأولى على دفعتها: فخورون بجهدك وبعملك - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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