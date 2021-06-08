هل لا يزال الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال خبير اقتصادي ومحلل للأوراق المالية إن الذهب ما زال هو الملاذ الآمن ولكنه ليس الملاذ الآمن الوحيد، في ظل التطورات الاقتصادية الحالية والتضخم الذي تتعرض له العملات وكثير من البلدات.

أحياناً الذهب ينخفض

وقال إن فكرة الملاذ الآمن لدى بعض المستثمرين وليس جميع المستثمرين، يعني أحياناً الذهب ينخفض في فترة من الفترات ولكن لو نقيس مؤشر الذهب مقابل أي عملة من العملات نجد أن الذهب تاريخيا في ارتفاع مقارنة بأي عملة من العملات.

التضخم يضرب العملات

وتابع أن نسبة التضخم مستمرة وتتعرض لها أي عملة من العملات على مستوى العالم وفقا للظروف الاقتصادية.

شارك الخبر