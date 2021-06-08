المسند يتوقع: 11 يوليو غرة ذي الحجة وعيد الأضحى 20 يوليو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، وفقاً للحسابات الفلكية أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم 11 يوليو بمشيئة الله.

وقال المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن الحسابات الفلكية تبين أن شهر ذي القعدة سيكون 30 يوماً.

موعد الاقتران

وأضاف أن موعد الاقتران سيكون عند الساعة 04:16 من فجر يوم السبت الموافق 10 يوليو المقبل، وسيمكث هلال ذي الحجة فوق أفق مكة المكرمة نحو 35 دقيقة، وذلك مساء السبت.

غرة ذي الحجة

وأكد أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق يوم الأحد 11 يوليو، بينما سيكون يوم الوقوف بعرفة الاثنين الموافق 19 يوليو، والعيد يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، بحسب تقويم أم القرى.

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