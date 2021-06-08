الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على عسير حتى الـ 8 مساء

متابعات الخليج 365 - عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظتي رجال ألمع ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرمة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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