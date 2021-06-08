صدور أول تأشيرة سفر لعائلة سعودية إلى المملكة المتحدة من غرفة جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - جازان

أصدر مكتب التأشيرات الدولية VFS GLOBAL أمس أول تأشيرة لمواطن سعودي وعائلته للسفر إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد تدشين نائب رئيس غرفة جازان المستشار أحمد أبوهادي والقنصل الهندي في جدة محمد عالم وبحضور الأمين العام الدكتور ماجد الجوهري أعمال مكتب التأشيرات الدولية VFS GLOBAL في غرفة جازان لتقديم خدمات التأشيرات لأكثر من 29 دولة بالإضافة إلى تسهيلات تجديد جوازات السفر للمقيمين من دولة الهند.

افتتاح مكتب التأشيرات الدولية

وأوضح نائب رئيس غرفة جازان المستشار أحمد أبو هادي أن افتتاح مكتب التأشيرات الدولية بمقر الغرفة يأتي دعمًا للمجتمع وتسهيلًا على المستفيدين في الوقت والجهد، وتعزيزًا للأداء الاقتصادي مضيفا إن غرفة جازان مقبلة على تبني كل ما فيه خدمة قطاع الأعمال ويعزز دوره في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك استجابة لتطلعات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إعطاء قطاع الأعمال دوراً أكبر في مجال التنمية الاقتصادية، مما يحتم على الغرفة أن تكون قادرة على الاستجابة لذلك التوجه مما يتطلبه ذلك من أهمية الرفع من إمكاناتها وقدراتها المادية والبشرية ,وتقديم الخدمات للمجتمع وتسهيل إجراءات السفر و إزالة المعوقات وكل ما يشق على المواطنين وقطاع المال والأعمال وكـ دور أساسي للمسؤولية المجتمعية التي تقدمها الغرفة.

خطوة أولى ضمن حزمة من الخدمات

من جهته أوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن المركز تم تدشينه بشكل رسمي ليقدم خدماته لقطاع المال والأعمال والمواطنين في محافظات جازان وأيضا للمنطقة الجنوبية مبينا إن مركز التأشيرات الدولية يمثل خطوة أولى ضمن حزمة من الخدمات التي تؤسس لها الغرفة ، بالإضافة أنه سوف يسهم في جذب المستثمرين وتسهيل كل إجراءات المستثمرين وكل ما يتعلق بتأشيرات السفر والعمالة دون الحاجة للسفر إلى المناطق الرئيسية في المملكة ، وأيضا إلى تسهيل إجراءات المبتعثين وسفرهم من خلال صدور التأشيرات لهم من جازان مباشرة.

حضر حفل التدشين عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية محمد العطاس ونائب رئيس لجنة المقاولين أحمد السهلي، ومدير شركة VFS GLOBAL في السعودية وعمان والبحرين سومنث كابور.



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