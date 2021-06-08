السعودية | ورم بالرأس يرقد المخرج السعودي الجاسر على السرير الأبيض

شكرا لقرائتكم ورم بالرأس يرقد المخرج السعودي الجاسر على السرير الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرّض المخرج المسرحي السعودي عمر الجاسر لإصابة بورم في المخ، حسب ما تناقله مغردون في موقع "تويتر"، وأن حالته تتطلب إجراء عملية بمستشفى متخصص وأكثر تجهيزاً.

وكان مهند نجل الجاسر، قد ذكر أن والده يرقد في العناية المركزة منذ ثلاثة أيام، دون أن يوضح أي تفاصيل أخرى، فيما قالت ابنة الجاسر فجر اليوم (الثلاثاء) إن والدها خرج من العناية المركزة وحالته الصحية مستقرة، في حين تفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة المخرج الجاسر، مبدين حزنهم على حالته الصحية، سائلين له الشفاء والصحة والعافية.

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من جهته، كشف الفنان فايز المالكي، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" يقول: "‏المخرج والممثل المسرحي ‎#عمر_الجاسر الذي قدم ولازال يقدم الكثير للمسرح السعودي، يعاني من ورم في المخ، ويجب استئصاله في أحد المستشفيات الكبيرة، أملنا بالله ثم بك معالي الوزير"، ثم أشار إلى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ الذي تفاعل مع تغريدة المالكي، مؤكدا أنه سيفعل ما باستطاعته تجاهه، وطلب وسيلة تواصل مع الجاسر.

وغرد الكاتب والناقد عبد الله الغذامي قائلاً: ‏‎‎‎الجاسر يستاهل وله سيرة رفيعة في صناعة الثقافة المسرحية في بلدنا، وقد شهدت بداياته وكدحه وتعبه بعرق جبينه، جمع كل ما تحت يده لكي يصنع عملاً مسرحياً من التعب، ومن الإخلاص للعمل وللوطن، فالجاسر شغل منصب عضو مجلس إدارة جمعية المنتجين السعوديين، والناطق الرسمي لها، ورئيس لجنة المسرح والسينما، ومن الأعضاء المؤسسين في جمعية المسرحيين السعوديين، وأسس العديد من الفرق المسرحية ومنها فرقة "فنون جدة المسرحية".

وغردت الإعلامية بسينه يماني بقولها: أخي المخرج والفنان ‎#عمر_الجاسر يعاني من وعكة صحية، وينام بسببها على السرير الأبيض في أحد مستشفيات جدة، وبحاجة عاجلة وسريعة للتدخل الجراحي في المستشفى التخصصي بجدة أو الرياض أو مستشفى الحرس الوطني، كلنا أمل في معالي وزير الثقافة بالتدخل العاجل لعلاجه.