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أزالت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، بمشاركة إدارة وحدات الذبح وبدعم ومساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، مجموعة حظائر للمواشي مخالفة، وذلك ضمن نطاقها الإشرافي.
وأوضحت، أن الفرق الميدانية رصدت خلال جولاتها الرقابية للمحافظة على الإصحاح البيئي، أكثر من 150 حظيرة مواشٍ مخالفة كانت موجودة بمحاذاة طريق علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-؛ حيث تمّت إزالتها ومصادرة 33 رأساً من الأغنام، ورفع المخلّفات الناتجة عنها وتنظيف نطاق المنطقة من الظواهر السلبية والتشوهات البصرية.
وأكدت البلدية حرص أمانة العاصمة المقدّسة على الصحة العامة والإصحاح البيئي وإزالة التشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، داعية المواطنين والمقيمين، للإبلاغ عن أي تعدٍ يُرصد في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) وقنوات الأمانة الرسمية.
أمانة العاصمة المقدّسة
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 11:31 AM
رصدتها فرق البلدية خلال جولاتها الرقابية للمحافظة على الإصحاح البيئيدعوة للإبلاغ.. إزالة 150 حظيرة مواشٍ عشوائية بمكة ومصادرة أغنام
أزالت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، بمشاركة إدارة وحدات الذبح وبدعم ومساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، مجموعة حظائر للمواشي مخالفة، وذلك ضمن نطاقها الإشرافي.
وأوضحت، أن الفرق الميدانية رصدت خلال جولاتها الرقابية للمحافظة على الإصحاح البيئي، أكثر من 150 حظيرة مواشٍ مخالفة كانت موجودة بمحاذاة طريق علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-؛ حيث تمّت إزالتها ومصادرة 33 رأساً من الأغنام، ورفع المخلّفات الناتجة عنها وتنظيف نطاق المنطقة من الظواهر السلبية والتشوهات البصرية.
وأكدت البلدية حرص أمانة العاصمة المقدّسة على الصحة العامة والإصحاح البيئي وإزالة التشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، داعية المواطنين والمقيمين، للإبلاغ عن أي تعدٍ يُرصد في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) وقنوات الأمانة الرسمية.
، دعوة للإبلاغ.. إزالة 150 حظيرة مواشٍ عشوائية بمكة ومصادرة أغنام ،
المصدر : الخليج 365
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